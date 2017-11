La pop star statunitense ha rivelato la tracklist del suo nuovo album ‘Reputation’, in uscita il prossimo 10 novembre a tre anni di distanza dall’album “1989”, pubblicato nell’ottobre del 2014.

Taylor Swift, con una foto postata sul suo profilo ufficiale Instagram, ha svelato l’intera tracklist di ‘Reputation’ che include il brano intitolato “End Game” in collaborazione con Ed Sheeran e Future.

Secondo quanto dichiarato da Bloomberg, i rappresentanti della cantante americana hanno comunicato alle diverse piattaforme di streaming-music che il suo nuovo album non sarà reso disponibile attraverso i loro servizi durante la sua prima settimana di vendita. Al momento gli operatori streaming stanno negoziando con lo staff di Taylor Swift per trovare un accordo su quando "Reputation" potrà essere disponibile sulle loro piattaforme.

L'album sarà in vendita nei negozi e negli online store a partire dal 10 novembre.

Qui la foto con l’intera tracklist:

3 days until #reputation A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 6:52pm PST

3 days until #reputation A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 6:53pm PST

01 ...Ready For It?

02 End Game [ft. Ed Sheeran and Future]

03 I Did Something Bad

04 Don’t Blame Me

05 Delicate

06 Look What You Made Me Do

07 So It Goes...

08 Gorgeous

09 Getaway Car

10 King of My Heart

11 Dancing With Our Hands Tied

12 Dress

13 This Is Why We Can’t Have Nice Things

14 Call It What You Want

15 New Year’s Day

Recentemente Taylor Swift e i suoi legali hanno minacciato di citare in giudizio un blog statunitense, accusato di aver pubblicato un articolo in cui ha paragonato la popstar a Hitler e ha individuato presunte connessioni tra le sue canzoni e le idee dell'estrema destra.