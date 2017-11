La mente degli ormai sciolti White Stripes ha condiviso qualche ulteriore aggiornamento sul nuovo album solista in arrivo, del quale aveva già rivelato alcuni dettagli la scorsa settimana. Durante il suo discorso al “Making Vinyl” di quest’anno, che si è tenuto ieri a Detroit, Jack White ha detto che il disco è “praticamente fatto”. Per poi incuriosire il suo pubblico aggiungendo:

È [un disco] bizzarro. Devo solo lasciarlo sedimentare. Ho bisogno di ascoltarmelo per conto mio. Non ho potuto ascoltarmelo per conto mio per un po’.

Durante l’intervento White, interrogato dal nipote Ben Blackwell, anche lui in Third Man Record, ha anche svelato che la sua etichetta stava per stampare l’edizione in vinile dell’album di Beyoncé “Lemonade” (2016), con incluso un featuring di Jack White stesso nel brano “Don’t Hurt Yourself”: “Per qualche ragione non è successo”, ha detto il polistrumentista di Detroit.

Il nuovo disco, del quale ancora non si conoscono molte informazioni come il titolo e la data esatta di pubblicazione, sarebbe il terzo album di brani inediti da “Lazaretto” del 2014.