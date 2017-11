E’ uscito il video di “Il primo della lista”, provino inedito estratto dal doppio CD “Diventi inventi 1997-2017” di Niccolò Fabi che entrerà in rotazione radiofonica dal 10 novembre. La regia e l’animazione della clip sono a cura di Roberto Biadi.

Questo il racconto sulla canzone del cantautore romano: “Questo provino del 2011 faceva parte della pre-produzione per il disco "Ecco" che ho fatto in un mio studiolo al Nuovo Salario. La materia scottava, la carne era viva e forse non era ancora il tempo di raccontare la storia della sentinella sull'albero maestro con il mare in tempesta. Almeno non da solo con la chitarra. In "Ecco" cercai la protezione del Collettivo e questa canzone non si sposò con il suo tempo”.