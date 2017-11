Benché non ancora resi espliciti come nel mondo del cinema, dove il caso sollevato dalle denunce di molestie sessuali a carico del produttore Harvey Weinstein ha scoperchiato il vaso di Pandora sul comportamento improprio dei big di Hollywood, l'industria discografica non è certo immune dalla pratica odiosa dello scambio di favori sessuali per beneficiare di avanzamenti in carriera. Ne è certo l'ex frontman degli Oasis, che tuttavia - nel corso di un'intervista rilasciata a Fault Magazine - ha ammesso di non aver mai avuto modo di essere testimone oculare di episodi deprecabili.

"Lo sappiamo che ci sono. Quei piccoli e sfuggenti stronzi che stanno seduti lassù, ai piani alti. E non parlo di uomini e donne, ma solo di uomini. Sapete che certe cose sono successe con tutte queste pop band - io ho sentito delle voci sui Take That, per esempio - ma non sono mai stato testimone di nulla di tutto ciò", ha spiegato Liam Gallagher: "Nessuno ci ha mai avvicinato, noi vivevamo nella nostra bolla, e non frequentavamo i tizi delle case discografiche. Andavamo alle cerimonie a ritirare i premi e loro erano lì, ma noi facevamo quello che dovevamo fare standocene per i fatti nostri. E così facendo non abbiamo certo visto certa merda".

Il minore dei fratelli Gallagher auspica che l'industria discografica riesca a sviluppare da sola gli anticorpi in grado di immunizzarla da eventuali futuri "casi Weinstein": "Ovviamente serve liberarsi di quei pezzi di merda", ha riflettuto il cantante, "Se tutti si occupassero delle proprie stronzate tutti starebbero meglio. Tutti devono curarsi dei cazzi propri".