La cantante e modella newyorkese ha partecipato al "Tower of Song: A Memorial Tribute to Leonard Cohen", concerto in memoria di Leonard Cohen che si è tenuto ieri sera, 6 novembre, al Bell Center di Montreal, in occasione dell'anniversario della scomparsa del leggendario cantautore canadese.

Lana Del Rey si è esibita insieme al figlio di Cohen, Adam, suonando la cover di “Chelsea Hotel No. 2.”, canzone presente nell’album di Leonard “New Skin for the Old Ceremony”, del 1974.

Lana & Adam / Chelsea Hotel A post shared by Karyne Tremblay (@karynetremblay) on Nov 6, 2017 at 6:40pm PST

Al concerto hanno preso parte molti altri artisti tra cui Elvis Costello, Sting, Philip Glass, Feist, k.d. lang e Damien Rice.

Adam Cohen, classe 1972, ha all'attivo quattro album da solista - l'ultimo dei quali, "We Go Home", è stato pubblicato nel 2014, e un disco insieme alla band dei Low Millions, "Ex-Girlfriends" del 2004: l'artista prese parte in veste di co-produttore - insieme a Patrick Leonard - dell'ultimo album di studio pubblicato dal suo illustre padre, "You Want It Darker" del 2016.

La cantante newyorkese ha da poco annunciato le date del tour che porterà sui palchi d'Europa il suo ultimo album "Lust For Life"; le città italiane toccate dal tour saranno Milano e Roma, rispettivamente l'11 aprile al Forum di Assago e il 13 aprile al Palalottomatica.