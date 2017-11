Una piccola passerella, larga neanche un metro, corre lungo tutta la transenna dove sono assiepate le prime file del Forum di Assago: è lì che Nick Cave passa la maggior parte del concerto. Non sullo sgabello o al piano, entrambi a centro palco, che è distante dalla passerella un un paio di metri. Il cantante salta avanti e indietro in continuazione quello spazio vuoto: va sul palco dai suoi Bad Seeds, ma poi torna sempre verso il pubblico, sulla passerella: lo sfiora con le mani, lo tocca in maniera più decisa. Lo blandisce, lo sfida, lo schernisce (“Your shitty cameras!”, urla ad un certo punto all’ennesimo telefonino puntato). "With my voice, I am calling you”, canta in una delle prime canzoni, “Jesus alone”: no, Cave il pubblico lo chiama soprattutto con i gesti.

Un concerto di Nick Cave è soprattutto un’esperienza fisica. Anche in un palazzetto: il Forum è pieno, ma non pienissimo (il terzo anello è chiuso: è comunque il triplo della gente raccolta a Milano all’Alcatraz l’ultima volta). Ma a Cave non fa differenza. Il cantante tiene in pugno migliaia di persone come se fossero poche centinaia in un club.

Anche la scaletta è costruita alla perfezione: l’apertura è con tre pezzi dall’ultimo “Skeleton tree”, che gettano le basi dell’intensità della serata; lo show esplode a partire da “Higgs’ boson blues”: “Can you feel my heart beat? BOOM BOOM BOOM”, urla Cave, ripetendo una rodata scena già vista nell’ultimo tour, e che funziona sempre alla perfezione.

La parte centrale è pura energia, che arriva al culmine nel crescendo di “Jubilee street”. Poi rallenta (“Into my arms” è sempre da brividi), per poi riaccellerare con l’uno-due di “Red right hand” e “The mercy seat”, per poi rallentare di nuovo: “Distant sky”, con la voce della soprano Else Torp che arriva proiettata sul telo alle spalle del palco, è forse l’unica caduta di stile della serata. La chiusura del set principale è “Skeleton tree”, con un gioco di luci che esalta la tessitura sonora dei Bad Seeds, guidati da un Warren Ellis a tratti magnetico, a tratti più indiavolato persino di Cave.

I bis abbattono definitivamente le barriere tra artista, palco e pubblico: Cave, durante “Stagger lee”, scende in platea fino ad arrivare alla pedana di una telecamera, e da lì arringa il pubblico, si fa reggere il microfono da uno spettatore mentre batte le mani. Poi torna sul palco, e si porta con sé un centinaio di persone, che si mettono tra lui e i Bad Seeds, mentre continua a cantare, e la band a suonare. Finale con “Push the sky away”, con i fortunati spettatori sul palco seduti di fianco ai musicisti.

Un artista gigantesco, Nick Cave: chi lo aveva già visto dal vivo lo sapeva già e ha rinnovato l’amore incondizionato; chi lo ha visto per la prima volta sarà uscito trasformato. Con questo show, Cave ha saputo spostare ancora più in alto l’asticella: il suo consueto misto di furia sonora e intensità melodica, con una teatralità fatta di esperienza e una capacità di portare il proprio pubblico per mano per un giro tra gli alti e bassi emotivi che solo la miglior musica sa creare.

(Gianni Sibilla)



Anthrocene

Jesus Alone

Magneto

Higgs Boson Blues

From Her to Eternity

Tupelo

Jubilee Street

The Ship Song

Into My Arms

Girl in Amber

I Need You

Red Right Hand

The Mercy Seat

Distant Sky

Skeleton Tree

BIS

The Weeping Song

Stagger Lee

Push the Sky Away