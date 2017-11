Contemporaneamente all'arrivo su Netflix degli episodi della seconda stagione di "Stranger things" Legacy Recordings (divisione di Sony Music Entertainment) pubblica questa compilation che contiene alcune delle canzoni-simbolo degli anni '80 che accompagnano le scene della serie ideata dai fratelli Duffer. Da "Every breath you take" dei Police a "Time after time" di Cyndi Lauper, passando per "Africa" dei Toto, "Should I stay or should I go" dei Clash, "Rock you like a hurricane" degli Scorpions, "Runaway" dei Bon Jovi e "Talking in your sleep" dei Romantics - solo per citarne alcune. L'abbiamo ascoltata ed ecco cosa ne pensiamo:

Se guardando gli episodi di "Stranger things" avete urlato di gioia quando, di tanto in tanto, partivano le canzoni simbolo degli anni '80 e avreste voluto entrare nello schermo della tv (o del pc) e girare in bici per le strade della Hawkins del 1984 insieme a Mike, Dustin, Lucas, Will, Max e Undy, non potete perdervi questo disco.

Leggi la recensione completa di "STRANGER THINGS (SOUNDTRACK FROM THE NETFLIX ORIGINAL SERIES)" cliccando qui