Le canzoni e gli album come dei software, da aggiornare. Un anno quasi esatto dopo la pubblicazione de “Il mestiere della vita” il cantautore di Latina pubblica una versione rivisitata del disco, ribattezzato “Urban vs. acoustic”. In uscita il 10 novembre, contiene versioni reincise del disco, e quattro bonus track.

Lo abbiamo incontrato a Milano, dove era di passaggio - Tiziano continua a vivere a Los Angeles, dove ha inciso l’album e che ha scelto per la copertina. Anche questa modificata nella nuova versione: ora la città californiana è raffigurata al tramonto. “La musica cambia, se la vivi come la vivo io”, ci racconta Tiziano nella videointervista. E’ come il rapporto con la spiritualità e con la vita: nel corso del tempo evolve. Questo disco non è più quello pubblicato un anno fa, e mi è piaciuto prendere i due lati ed estremizzarli: il lato più black e quello più cantautorale e portarli agli estremi, riarrangiati e ricantati”

Un esperimento che è stato anche divertente, spiega Tiziano, per andare oltre la logica dell’edizione deluxe: “Mi ha fatto venire voglia di rifarlo su altri miei dischi. Mi piacerebbe rivederli con la sensibilità di oggi. Anzi, lo consiglio ai miei colleghi: fatelo, è molto divertente”.

Il disco chiude un periodo intenso, per Ferro: un anno tra apparizioni importanti, duetti e concerto. Tiziano ricorda il tour negli stadi, vissuto come meno incoscienza rispetto a quello del 2015, come uno punti più alti degli ultimi mesi, assieme all’esibizione sul palco di Sanremo con “Mi sono innamorato di te” come omaggi a Tenco (uscita come singolo digitale e 7”, la canzone è compresa in questa nuova versione del disco). E poi il duetto con Carmen Consoli: “Dopo 20 anni è stato un punto di arrivo della mia carriera”, spiega.

Ma Tiziano non si guarda solo indietro - e tra i progetti per l’immediato futuro, c’è un altro duetto al femminile da far conoscere: “Questa riedizione rivedrà un paio un paio di singoli ancora: “il mestiere della vita”, la canzone e poi c’è un duetto a cui tengo molto, quello con Levante. Il suo ultimo disco è stato secondo me il più bell'album del 2017- Ho voluto a tutti i costi iniziare una collaborazione con lei, e questo progetto è arrivato al momento giusto. La sua interpretazione di 'Valore assoluto' è profonda, calda, dolce, a tratti commovente. Spero di portare in giro questa canzone - non so se fino a Sanremo perché non so se arriverà fino a Sanremo questo disco, ma sicuramente da qualche parte in televisione”.