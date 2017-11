Il meglio dell’”Oronero Tour”, la serie di concerti attraverso i quali Giorgia ha portato sui pachi il suo ultimo “Oronero” (2016), sarà raccolto in un nuovo progetto discografico per Microphonica/Sony Music Italy, “Oronero Live”, in commercio dal prossimo 19 gennaio, anche in versione deluxe. Oltre ai brani registrati in tour, il disco conterrà anche pezzi inediti prodotti da Michele Canova.

In occasione dell’uscita della raccolta live, la cantante romana si esibirà in alcuni concerti nella Penisola, a partire dal 2 marzo, quando Giorgia Todrani suonerà al PalaLottomatica della sua città, Roma. A seguire, proporrà altre cinque tappe: il 3 marzo per una seconda data al PalaLottomatica di Roma; il 7 e l’8 al Mediolanum Forum di Assago (Milano); il 12 e 13 marzo alla Kioene Arena di Padova.

Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti dal 9 novembre.