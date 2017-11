Il sito Comic Book Resources ha riesumato una intervista del 2014 fatta allo sceneggiatore e regista statunitense Larry Charles nella quale rivela che Bob Dylan negli anni novanta scrisse una sit com comica per la rete televisiva HBO i lavori della quale non presero mai il via – nonostante fosse stata approvata – per un improvviso disinteresse di Dylan.

Larry Charles dice che Dylan al tempo era talmente ossessionato dalle commedie di Jerry Lewis da volerne scrivere una nella quale fosse protagonista. Nonostante le difficoltà del cantautore di Duluth i due riuscirono a presentare il progetto agli alti vertici della HBO, ma l’incontro fu un insuccesso.

Racconta Charles che il presidente della rete televisiva mostrò a Dylan i suoi biglietti originali del festival di Woodstock, il musicista gli rispose che lui a Woodstock non c’era. Poi Dylan si alzò in piedi e rimase per tutto il tempo della riunione a guardare fuori da una finestra dando le spalle a tutti. La HBO comunque comprò la serie, ma, una volta usciti da quella riunione Dylan disse a Charles che non era più interessato alla cosa.