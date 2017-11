Paul McCartney è stato ospite a sorpresa di un concerto di Little Steven.

Macca ha condiviso il palco con il chitarrista di Bruce Springsteen ieri sera, sabato 4 novembre, quando il tour di Steven Van Zandt in supporto al suo ultimo album, "Soulfire", ha fatto tappa a Londra.

Paul McCartney e Little Steven, accompagnati dalla band che affianca Van Zandt dal vivo, i Disciples of Soul, hanno proposto dal vivo "I saw her standing there" dei Beatles.

Guarda il video del duetto: