Ci sono anche Madonna e Bono tra i nomi coinvolti in "Paradise Papers", la vicenda emersa da un'inchiesta su 13,4 milioni di file su soldi portati all'estero da società che gestiscono soldi di personaggi importanti della politica e dello spettacolo internazionale.

"Paradise Papers" rappresenta una sorta di prosecuzione della vicenda dei "Panama Papers", che nell'aprile dello scorso anno video un gruppo di testate internazionali pubblicare più di dieci milioni di documenti su conti in paradisi fiscali off-shore di numerosi personaggi.

I nuovi documenti sono stati ricevuti dalla testata tedesca Süddeutsche Zeitung, che si è rivolta all'International Consortium of Investigative Journalists - il Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi, con sede a Washington - per supervisionare il lavoro di indagine.

Tra le testate internazionali chiamate a fare luce sui documenti ci sono la Bbc, il Guardian e, per quanto riguarda l'Italia, L'Espresso e la trasmissione di Rai3 "Report".

Madonna sarebbe in possesso, seppur indirettamente, di azioni in una società di forniture mediche. Bono, invece, avrebbe detenuto quote di una società con sede a Malta, la Nude Estates, che avrebbe investito in un centro commerciale in Lituania. E successivamente il compito di gestire il business del centro commerciale sarebbe stato trasferito ad una società con sede nell'isola di Guernsey chiamata Nude Estates 1. Una portavoce del cantante ha fatto sapere al Guardian: "Bono era un investitore di minoranza passivo della Nude Estate Malta Ltd, una società che è stata registrata legalmente a Malta". La stessa portavoce ha detto che Bono era un investitore di minoranza passivo anche della società con sede nell'isola di Guernsey connessa agli interessi del centro commerciale.

Oltre al frontman degli U2 e alla regina del pop, tra i personaggi coinvolti nella vicenda ci sono anche figure dell'amministrazione di Donald Trump e la regina Elisabetta II d'Inghilterra.