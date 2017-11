È ufficiale: i N.E.R.D. tornano sulle scene con un nuovo album in studio, il primo dopo sette anni.

Ieri sera, sabato 4 novembre, durante la loro apparizione al ComplexCon (annunciata nelle scorse settimane), Pharrell Williams e compagni hanno confermato quanto avevano lasciato intendere negli scorsi giorni attraverso una serie di indizi: ovvero che a breve arriverà nei negozi un nuovo disco dei N.E.R.D.

La partecipazione al ComplexCon ha rappresentato per il collettivo la prima esibizione dal vivo dopo tre anni: durante la serata i N.E.R.D. hanno annunciato il disco, che dovrebbe intitolarsi "No_one ever really dies" - ma non hanno svelato la data d'uscita.

Guarda il video della serata:

Oltre a Rihanna, ospite del singolo "Lemon", appena pubblicato , tra gli ospiti del nuovo album dei N.E.R.D. ci saranno anche Ed Sheeran, Kendrick Lamar, M.I.A., André 3000, Gucci Mane, Future e Wale.

Sul sito del ComplexCon è stata anche pubblicata quella che dovrebbe essere la tracklist del disco:

"Deep down body thrist"

"Lemon" (feat. Rihanna)

"Voilà" (feat. Gucci Mane e Wale)

"1000" (feat. Future)

"Don't don't do it" (feat. Kendrick Lamar)

"Kites" (feat. Kendrick Lamar e M.I.A.)

"ESP"

"Lightning fire magic prayer"

"Rollinem 7's" (feat. André 3000)

"Lifting you" (feat. Ed Sheeran)

"Secret life of tigers"

Composto da Pharrell Williams, Chad Hugo dei Neptunes e da Shae Haley, il trio dei N.E.R.D. ha debuttato nel 2001 con l'album "In search of...", al quale hanno fatto seguito "Fly or die" del 2004, "Seeing sounds" del 2008 e "Nothing" del 2010.

Dopo l'uscita del quarto album del gruppo Pharrell Williams era ritornato alla sua carriera come solista, scalando nel 2013 le classifiche insieme ai Daft Punk con "Get lucky" e "Lose yourself to dance" e pubblicando nel 2014 l'album "G I R L" (contenente la hit "Happy").

Nel 2015 i N.E.R.D. avevano fatto ascoltare ai loro fan una manciata di nuovi brani, quelli contenuti all'interno della colonna sonora del film di "SpongeBob".