Miley Cyrus è stata l'ospite musicale dell'ultima puntata del "Saturday night live", il programma comico e di varietà trasmesso il sabato sera, in seconda serata, sulla NBC.

Durante puntata, andata in onda ieri sera, sabato 4 novembre, l'ex stellina Disney si è esibita due volte per promuovere il suo ultimo album in studio, "Younger now", uscito alla fine di settembre (qui la nostra recensione).

Anziché cantare i singoli già estratti dal disco, "Malibu" e "Younger now", Miley Cyrus ha preferito proporre ai telespettatori altri pezzi contenuti nell'album, proponendo due esibizioni diverse.

Nel primo passaggio ha cantato "Bad mood", un pezzo dalle sonorità più aggressive e rock. Dopo i primi versi intonati a cappella la cantante si è girata verso la sua band, come per incitare i suoi musicisti:

Nel secondo passaggio, invece, Miley ha cantato "I would die for you", una canzone dalle sonorità più acustiche e soffici (impreziosita dalla presenza di un violino):