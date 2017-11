I Fratellis hanno annunciato titolo e data d'uscita del loro nuovo album in studio e pubblicato in rete il primo singolo estratto dal disco.

L'ideale seguito di "Eyes, wide, tongue tied" del 2015 si intitola "In your own sweet time": il quinto disco della band scozzese, salita alla ribalta grazie a singoli di successo come "Chelsea dagger" e "Whistle for the choir", uscirà il 9 marzo 2018.

L'album è stato prodotto da Tony Hoffer, già collaboratore di - tra gli altri - Depeche Mode, Goldfrapp, Beck, KT Tunstall, M83, Kooks, Belle & Sebastian. Non è la prima volta che i Fratellis collaborano con Hoffer: aveva già prodotto il loro album d'esordio, "Costello music" (2006), e messo mano a successivi lavori del gruppo come gli EP "Flathead" e "Ole black 'n' blue eyes" (2007) e lo stesso "Eyes, wide, tongue tied".

La prima anticipazione del nuovo album dei Fratellis è il singolo "The next time we wed", pubblicato lo scorso venerdì, 3 novembre.

Ascolta qui il nuovo singolo dei Fratellis:

Questa la copertina dell'album - più sotto, la tracklist:

"Stand up tragedy""Starcrossed losers""Sugartown""Told you so""The next time we wed""I've been blind""Laughing gas""Advaita shuffle""I guess... I suppose...""Indestructible""I am that"