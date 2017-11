I Bastard Sons of Dioniso hanno annunciato titolo e data d'uscita del loro nuovo album in studio.

Il nuovo disco del trio si intitola "Cambogia" e verrà pubblicato il prossimo 1° dicembre, a distanza di quasi due anni dall'uscita del precedente "Sulla cresta dell'ombra": si tratta del settimo album in studio del gruppo salito alla ribalta nel 2009 grazie alla partecipazione alla seconda edizione di "X Factor" (guidati da Mara Maionchi, quell'anno caposquadra della categoria dei gruppi vocali, si classificarono al secondo posto).

Dopo il talent ne hanno fatta di strada: nel corso di questi otto anni i Bastard Sons of Dioniso hanno pubblicato quattro album ("In stasi perpetua" del 2009, "Per non fermarsi mai" del 2011, "The Bastard Sons of Dioniso" del 2014 e "Sulla cresta dell'ombra" del 2016), hanno aperto i concerti di Ben Harper, Robert Plant e Green Day e suonato molto dal vivo (partecipando anche ad alcuni importanti festival).

Il primo singolo estratto da "Cambogia" è "Non farsi domande", che è stato pubblicato in rete - insieme al relativo videoclip - lo scorso giugno:

Per presentare dal vivo il nuovo disco i Bastard Sons of Dioniso torneranno ad esibirsi dal vivo: la tournée partirà proprio il 1° dicembre, giorno dell'uscita dell'album, da Treviso. Ecco, di seguito, tutte le date:

1° dicembre 2017 - Treviso, Home Rock Bar

2 dicembre - Roma, Largo Venue

9 dicembre - Cesena, Vidia Club

13 dicembre - Bologna, Freakout Club

16 dicembre - Firenze, Viper Club

20 dicembre - Torino, Blah Blah

22 dicembre - Seregno (MB), HonkyTonky

23 dicembre - Grezzana (VR), The Brothers

28 dicembre - Castiglion Fiorentino (AR), Velvet Underground

29 dicembre - Atella (PZ), Civico 130

4 gennaio 2018 - Bellinzona (Svi), Woodstock

5 gennaio - Varese, Cantine Coopuf

6 gennaio - Modena, Off