Il prossimo 1° dicembre verrà pubblicato un nuovo cofanetto postumo dedicato al repertorio di Pino Daniele, il secondo dopo "Tracce di libertà" del 2015.

La nuova raccolta si intitola "Quando", uscirà per Warner (la precedente era stata pubblicata da Universal), e conterrà 6 CD con 95 brani del compianto cantautore partenopeo rimasterizzati dai nastri originali dei quindici album di Pino Daniele pubblicati tra il 1981 e il 1999: da "Vai mo'" a "Dimmi cosa succede sulla terra", passando per "Vella 'mbriana", "Musicante", "Ferryboat", "Mascalzone latino", "Un uomo in blues" e "Non calpestare i fiori nel deserto", solo per citarne alcuni.

Oltre alle canzoni rimasterizzate, nel cofanetto saranno contenuti anche demo, provini e versioni alternative mai pubblicate e tracce bonus come versioni in spagnolo di brani del repertorio di Pino Daniele, remix e instrumental mix dell'epoca.

A proposito del materiale "extra", il figlio del cantautore, Alex Daniele, spiega:

"Ci sono casi in cui i dischi sembrano completati dai provini che ne raccontano la genesi: affiancare un'opera alla sua “minuta” ci fa sentire come presenti al momento della creazione. Demo e provini raccontano suoni e versi come un work in progress, svelano lo sviluppo di una storia in divenire. Ascoltare una nuova idea musicale di Pino, solo sotto sua richiesta, era un momento da affrontare in punta di piedi, quasi sempre l'ascolto era dal vivo con voce e chitarra e la sua apparente necessità di confronto era una concessione a tempo determinato, lì incontravi la fragilità dell'artista: tra la ricerca di soluzioni armoniche e melodiche potevi cogliere le tracce della sua storia e vivere in tempo reale la bellezza dell'intuizione provenire dalla sua anima. I demo forse conservano intatte queste emozioni, sentimenti profondi che spesso restano sepolti sotto i bit delle classifiche discografiche e dei suoi cliché".

Un libro di 72 pagine con testi, foto, commenti, rarità e memorabilia offrirà alcuni approfondimenti sul percorso artistico del cantautore dal 1981 al 1999.

Infine, all'interno di "Quando" sarà contenuto anche il DVD del film-documentario "Pino Daniele - Il tempo resterà", scritto e diretto da Giorgio Verdelli, proiettato nelle sale cinematografiche all'inizio dell'anno e realizzato mettendo insieme i contributi di diversi amici e colleghi del cantautore.

Questa la copertina del cofanetto:

"Quando" sarà disponibile in due versioni: un'edizione standard battezzata "box light edition" (contenente solo 3 CD con 55 brani rimasterizzati dai nastri originali); e un'edizione "deluxe" ribattezzata "box deluxe edition" (contenente 6 CD con 95 brani, il libro e il DVD).