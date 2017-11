Il concerto che i Lynyrd Skynyrd avrebbero dovuto tenere questa sera in Florida è stato annullato a causa di un’”emergenza medica” legata a Gary Rossington, l’unico componente rimasto della formazione originaria.

Non si conoscono i dettagli dello stato di salute del chitarrista 65enne, che negli ultimi anni ha subito due operazioni al cuore, la prima – dopo un infarto - nell’estate del 2016 e la seconda tre mesi fa.

Esclusa la performance di stasera, il gruppo avrebbe in programma altri due concerti nel suo stato, la Florida, il 4 e 5 novembre, e uno, previsto per gennaio, in Giamaica. L’ultimo album in studio del gruppo - “Last of a Dyin’ Breed” - risale al 2012.

Nell’aprile di due anni fa ha perso la vita quello che era l’altro elemento originale della band southern rock, il batterista Bob Burns, in seguito a un incidente in macchina.