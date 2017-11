Lo scorso 31 ottobre l’ex frontman degli Smiths ha suonato dal vivo il brano “I Started Something I Couldn’t Finish”, contenuto nel quarto e ultimo album in studio della band britannica, “Strangeways, Here We Come”, datato 1987. Questa è stata la prima volta che un componente degli Smiths ha eseguito la canzone durante un live.

Il concerto in questione si è svolto presso l’Arlene Schnitzer Concert Hall di Portland, Oregon, ed è possibile vedere qui di seguito un video - realizzato da un fan - della performance.

Dal prossimo 17 novembre sarà sul mercato l’ultima fatica di Morrissey, l’album “Low In High School”, del quale il cantante ha già condiviso alcune anticipazioni: i singoli “Spent The Day In Bed”, prima, e “I Wish You Lonely”, poi.