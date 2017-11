Il fratello più giovane dei Gallagher ha raccontato nel primo numero, da lui curato e a lui dedicato, della rivista Nme Gold, di essere stato cacciato dalla casa di Mick Jagger dopo essersi presentato sotto effetto di pasticche.

Racconta Liam:

E Jagger? Sono andato a casa sua a Richmond una volta. Sono stato invitato, non so il perché. Mi ricordo che appena uscito dalla macchina mi sono calato una pasticca, sono entrato in casa e ho subito pensato che quella non era stata una buona idea. Mi ricordo che non c’era la musica accesa e che ero sulle scale e chiedevo ‘Dove cazzo ero’ e ‘Dov’è la musica’?

Prosegue l’ex leader degli Oasis:

Mi chiesero di allontanarmi dalla casa, come al solito. Ma gli Stones, tanto quanto i Beatles erano fantastici, i Rolling Stones sono l'ultima vera band rock and roll per quanto mi riguarda. I Beatles erano come dei maghi, mentre gli Stones erano ragazzi genuini e autentici.

Liam Gallagher ha pubblicato quest’anno "As you were", l’album che ha segnato il suo esordio da solista. E' un successo: sia per le reazioni della stampa (qui, se vi interessa, la nostra recensione), sia in termini commerciali; in Inghilterra è risultato il vinile più velocemente venduto degli ultimi 20 anni, e ha totalizzato 103.000 copie in una settimana, di cui 16.000 nello storico formato.