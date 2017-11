"Queens of the breakers" è il terzo album della folk band canadese dei Barr Brothers. Il terzetto composto dai fratelli Barr e da Sarah Page si muove assolutamente a proprio agio variando il registro a piacimento dalle sonorità folk acustiche fino alle chitarre elettriche del rock.

“Queens of the breakers” è un disco ambizioso nella misura in cui si ha l’ambire di trattare in profondità e senza rete di protezione temi universali ma al tempo stesso personali come possono essere...