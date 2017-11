J-Ax e Fedez per festeggiare i due anni del loro matrimonio artistico annunciano per il prossimo 1 giugno 2018, “La Finale”: un concerto allo Stadio Meazza di Milano. Per l'occasione è stato allestito un sito dedicato all’evento che sarà raggiungibile dalle ore 10.00 del 6 novembre.

I biglietti per il concerto sono disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 6 novembre sul circuito Ticketone e da giovedì 9 novembre in tutti i punti vendita. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il 24 novembre, uscirà, in tutti i negozi, la versione repack dell’album, doppio disco di platino, “Comunisti col Rolex - Multiplatinum Edition”, già anticipato – nei digital store e in radio - dal singolo “Sconosciuti da una vita”. L’album si completa con cinque inediti più la versione della hit dell’estate “Senza Pagare vs T-Pain” e sarà disponibile in due versioni: la Standard che comprend il Cd Comunisti col Rolex con 5 inediti e “Senza Pagare vs T-Pain” + Cd live (estratto) + Dvd live integrale e la Deluxe che consta del Cd Comunisti col Rolex con 5 inediti e “Senza Pagare vs T-Pain” + 2 Cd live (integrale) + Dvd live integrale + Libro fotografico