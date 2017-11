Live Nation ha segnato nel 2017 il miglior terzo trimestre nella storia della società. Secondo i risultati finanziari della società, Live Nation ha registrato una crescita del 12 per cento nel trimestre con un aumento di 0,53 dollari per azione. Live Nation ha riportato un utile per azione annuo di 0.62 dollari, per una crescita del 82% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Negli ultimi nove mesi i ricavi sono cresciuti del 19%.

Il CEO di Live Nation Michael Rapino ha scritto in una lettera agli azionisti: “I concerti sono il nostro volano e hanno attirato in questo trimestre quasi 30 milioni di fan nel mondo che hanno portato risultati record alle nostre attività. Abbiamo venduto 80 milioni di biglietti nel 2017, in crescita del 20 per cento rispetto allo scorso anno. La nostra crescita ci da fiducia che il 2017 sarà un altro anno di risultati record per Live Nation in generale e per ciascuna delle nostre divisioni.”