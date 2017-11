Il mese scorso Neil Young ha pubblicato “Hitchhiker”, un album acustico registrato nel 1976 che all'epoca non vide la luce. Ora il rocker canadese annuncia l’uscita, per l'etichetta Reprise, il primo dicembre, di “The visitor”, un disco nuovo di zecca in compagnia dei Promise of the Real di Lukas Nelson. I Promise of the Real hanno già collaborato con Young nel 2015 nel disco “The Monsanto years” e nel 2016 per il live album “Earth”. Di questo nuovo lavoro è possibile ascoltare “Already great”, il brano che apre la scaletta del disco.

Tracklist:

01. Already Great

02. Fly By Night Deal

03. Almost Always

04. Stand Tall

05. Change of Heart

06. Carnival

07. Diggin’ a Hole

08. Children of Destiny

09. When Bad Got Good

10. Forever

C'è un’altra notizia che esula dal campo meramente musicale riguardante Neil Young. Il 72enne musicista ha infatti messo all’asta una parte della sua collezione di trenini. Una parte del ricavato andrà a favore della Bridge School, una organizzazione no profit che aiuta i bambini con gravi difficoltà psichiche e di comunicazione.

Dice Young su questa iniziativa: "Fare questa collezione è stata per me una grande gioia. E’ stata una fonte di ispirazione, divertimento e creatività. Ora è giunto il momento di condividere questa gioia con altre persone nel mondo. Mi auguro che si divertano tanto come ho fatto io.”