Un nuovo box set di sette vinili uscirà il prossimo 15 dicembre in edizione limitata e conterrà i messaggi, alcuni parlati altri cantati, che la storica band di Liverpool era solita mandare ai membri dei propri fan club ufficiali americani e britannici, ogni Natale, dal 1963 al 1969. La registrazione di Natale dei Beatles veniva stampata su flexi disc, un formato diverso dal vinile e molto più flessibile, e mandata per posta ogni dicembre.

Con la nuova raccolta "The Christmas Records" i sette messaggi sono stati stampati su sette vinili differenti, ognuno con un colore diverso, e inseriti dentro una busta che riproduce il progetto grafico originale, con un libretto di sedici pagine con annotazioni sulla registrazione e la riproduzione della newsletter inviata all'epoca. Le tracce furono già raccolte nel 1970 nel disco riservato al mercato britannico "From Then to You" e l'anno successivo nell'LP, distribuito sul mercato americano, "The Beatles' Christmas Album".

Contemporaneamente all’uscita della speciale raccolta natalizia, uscirà anche, in formato digitale in alta definizione, la “Deluxe Anniversary Edition di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”. L’edizione è composta da diciotto tracce bonus, tra cui "Penny Lane" in stereo e strumentale, e due versioni alternative di "Strawberry Fields Forever". Tutte le versioni della "Anniversary Edition" hanno il nuovo mix realizzato partendo dai nastri originali a 4 piste e tenendo come riferimento il primo mix mono.

La “Deluxe Anniversary Edition di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” uscirà anche in due nuove versioni in vinile: una in singolo LP nero in 180g e l’altra con una immagine in edizione limitata.

Dec 15 #sgtpepper will debut in high def digital audio & as a 180-gram black vinyl LP & limited, collectible picture disc vinyl LP edition pic.twitter.com/dysqhwG4RV — The Beatles (@thebeatles) November 2, 2017

Di seguito i sette vinili che compongono la raccolta "The Christmas Records" in edizione limitata:

1963: "The Beatles' Christmas Record", registrato: 17 ottobre 1963 - Studio Two, EMI Studios, Abbey Road, Londra

1964: "Another Beatles Christmas Record", registrato: 26 ottobre 1964 - Studio Two, EMI Studios, Abbey Road, Londra

1965: "The Beatles' Third Christmas Record", registrato: 8 novembre 1965 - Studio Two, EMI Studios, Abbey Road, Londra

1966: "Pantomime - Everywhere It's Christmas: The Beatles' Fourth Christmas Record", registrato 25 novembre 1966 - Dick James Music, New Oxford Street, Londra

1967: "Christmas Time (Is Here Again): The Beatles' Fifth Christmas Record", registrato: 28 novembre 1967 - Studio Three, EMI Studios, Abbey Road, Londra

1968: "The Beatles' Sixth Christmas Record", registrato: 1968, varie sedi