Il super gruppo composto da Mike McCready dei Pearl Jam, dal bassista dei Guns N’ Roses e Barrett Martin (Screaming Trees) ha pubblicato un nuovo brano intitolato "All Things Fade Away".

ASCOLTA QUI "ALL THINGS FADE AWAY" DEI LEVEE WALKERS.

I Levee Walkers, questo il nome del progetto, hanno scelto come cantante per il nuovo singolo Ayron Jones, un musicista di Seattle conosciuto da Barrett Martin e che per lui ha già prodotto un album intitolato “Audio Paint Job”.

Jones ha collaborato alla stesura dei testi del nuovo materiale assemblato dei Levee Walkers, impressionando molto Duff McKagan, che lo ha invitato ad aprire il concerto dei Guns N’ Roses dello scorso settembre a Washington.

Ha detto McKagan:

“Ayron è un artista speciale. Sono andato a sentirlo a un suo concerto a Seattle, ed è stato uno di quei spettacoli che mi hanno fatto capire quanto sono felice e fortunato di aver scelto la musica come percorso di vita. Mike e Barrett sono, naturalmente, i migliori in quello che fanno. Sono molto fiero di far parte dei Levee Walkers"

Aggiunge il bassista dei Guns N' Roses:

“Ayron è un cantante e compositore di eccellenza che ha aggiunto nuova carica ed energia alle canzoni di Levee Walkers”

Dopo "All Things Fade Away" arriverà un’altra canzone intitolata “Madness”: entrambe saranno disponibili a partire da domani, 3 novembre, sugli store digitali e in formato fisico.