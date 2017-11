La nuova prova in studio della cantante e compositrice islandese, attesa nei negozi per il prossimo 24 novembre, potrà essere acquistata - oltre che attraverso gli scambi di valute convenzionali - anche con criptovalute come Bitcoin, Audiocoin, Litecoin e Dashcoin: a rendere possibile l'operazione è stata una partnership stretta tra lo staff di Bjork e la startup britannica Blockpool, specializzata in blockchain e pagamenti elettronici.

I fan che sceglieranno di pre-acquistare in questo modo "Utopia" - questo il titolo del nuovo album dell'artista - riceveranno un buono da 100 Audiocoin - al cambio attuale, poco meno di 20 centesimi di dollaro americano - che potranno essere utilizzati per l'acquisto di altri prodotti dallo store della cantante o convertiti in valute convenzionali.

"Sia il pubblico e gli artisti già usano le criptovalute: questo, in ogni modo, è il primo caso di artista globale che permetta di utilizzarle per fare qualcosa del genere", ha spiegato l'ad di Blockpool Kevin Bacon: "Qui non si tratta di diventare ricchi in fretta o saltare sul carro di qualche vincitore, ma di utilizzare le blockchain e le criptovalute in modo da fare arrivare al pubblico vantaggi fino a ora non immaginati. (...) A breve termine, c'è il rischio che un sacco di artisti facciano cose simili, magari con piani di marketing non all'altezza e con intenzioni sbagliate: una qualche bolla nel giro di due anni scoppierà, ma noi guardiamo al lungo termine. Qualcuno farà bene, e sarà proprio questo qualcuno, usando il lato migliore della tecnologia, che saprà svelare l'altro lato di questa medaglia".

Nel frattempo Bjork, attraverso un post apparso sul suo canale Instagram ufficiale, ha diffuso le prime foto promozionali associate al nuovo album "Utopia": una di queste, visibile nel frame qui sopra, la ritrae mentre indossa uno strap-on viola su una tuta di pelo sintetico celeste.