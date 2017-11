Il 43enne cantautore folk statunitense Joshua Radin dall’intimità della propria cucina ci regala in esclusiva una versione acustica della sua “Today”, una vecchia canzone che non esita a definire ‘speciale’. La delicatezza dei brani di Radin è tale che sono stati molto spesso utilizzati e inseriti in film, spot e serie televisive come “Scrubs”, “Grey’s anatomy” e “Dr. House”.

All’inizio del 2017 Radin ha pubblicato "The fall", il suo settimo album in dodici anni, del quale è anche produttore. Il disco sarà presentato dal vivo anche in Italia, due infatti sono le esibizioni previste nel nostro paese: il 13 novembre al Serraglio di Milano e il 14 novembre al Locomotiv di Bologna.