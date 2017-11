La Premiata Forneria Marconi non ha mai avuto problemi di comunicazione, in tutte le fasi della propria carriera ha saputo trovare le parole giuste per arrivare al cuore della gente. Non ha evitato gli scontri dialettici con la stampa, neanche quando sarebbe stato opportuno farlo, segno di grande dignità e rispetto per la propria musica…

PFM E’ PROTAGONISTA DI 'Music in PROGress':SCOPRI IL CATALOGO A PREZZO SPECIALE