Nel remake in live action del "Re Leone" ci sarà anche la voce di Beyoncé.

Del possibile coinvolgimento della cantante di "Listen" nel film se ne era parlato già negli scorsi mesi, come già riportato da Rockol. Le voci sono state ora confermate dall'annuncio ufficiale: Beyoncé presterà la voce al personaggio di Nala, la leonessa della quale Simba si innamora.

Il regista del film è Jon Favreau, già dietro la cinepresa per il remake in live action di "Il libro della giungla": per quel film i personaggi animali erano stati creati interamente con l'animazione al computer, anche grazie all'aiuto di filmati e documentari che potessero aiutare gli effettisti a ricreare i movimenti di animali reali. Gli attori che avevano prestato le loro voci ai personaggi, invece, avevano recitato in motion capture per il labiale. È probabile, dunque, che per il remake in live action del "Re Leone" venga fatta la stessa cosa.

Oltre a Beyoncé fanno parte del cast anche il rapper e attore Donald Glover (Simba), l'attore e doppiatore James Earl Jones (Mufasa), l'attore Chiwetel Ejiofor (Scar), l'attore e doppiatore Seth Rogen (Pumbaa) e il comico Billy Eichner (Timon). JD McCrary e Shahadi Wright Joseph interpreteranno rispettivamente Simba da piccolo e Nala da piccola.

A proposito del progetto, Jon Favreau ha detto:

"È il sogno di un regista di mettere insieme un team di talenti come questo per animare questa storia".

I nomi del cast sono stati condivisi anche sui canali social ufficiali della Disney:

Il remake in live action del "Re Leone" uscirà nelle sale il 19 giugno del 2019, secondo quanto riferisce l'Hollywood Reporter.

Non sono stati resi noti dettagli relativi alla colonna sonora del film: verrà rispolverata quella originale del film del 1994, con le musiche di Hans Zimmer e canzoni scritte da Elton John e Tim Rice ("Can you feel the love tonight?" vinse anche un Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone), oppure verrà registrata una nuova colonna sonora?

Non è la prima volta che Beyoncé recita in un film: sono otto le pellicole in cui la cantante ha recitato, da "Beverly Hood" di Tyler Maddox-Simms (1999, ma non era accreditata) a "Epic - Il mondo segreto" di Chris Wedge (2013).