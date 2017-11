L’ex frontman dei White Stripes ha rivelato di essere al lavoro al seguito del suo ultimo lavoro solista “Lazaretto”, del 2014. Jack White ha detto di essersene occupato quest’estate, in un’intervista rilasciata a Interview Magazine, parte di una chiacchierata con Gary Oldman in persona, l’”attore preferito” di White. Il musicista ha parlato dell’album in arrivo in questi termini:

Ho registrato a New York, Los Angeles e Nashville. Non avevo mai registrato prima a New York o Los Angeles. Ho cercato di andare in posti nuovi e di incontrare musicisti che non avevo mai incontrato prima, per vedere se potevo raggiungere un luogo nuovo.

La mente dei White Stripes ha definito le melodie in arrivo come “musica da giardino o musica da terrazzo”. In generale, dice White,

sto cercando di pensare ad alcune buone attività per le quali la gente non abbia ancora scritto canzoni.

Lo scorso luglio l’etichetta del polistrumentista, la Third Man Records, aveva diffuso delle sue foto che lo ritraevano in studio con un gruppo di musicisti e ha poi confermato che le immagini erano state effettivamente scattate durante le sessioni di registrazione per il terzo album solista di White.

La prolifica etichetta ha annunciato qualche settimana fa la ristampa in vinile del catalogo Chess Records, che raccoglie le registrazioni di alcuni tra i più grandi musicisti blues. Più recente, invece, la notizia del vinile 12’’ di “The Blackout” degli U2 - dal loro nuovo album “Songs Of Experience” - in arrivo il prossimo 24 novembre sempre per la Third Man Records.