Molto era già trapelato, ma ora sono le parole degli stessi U2 a delineare i dettagli ufficiali di "Songs of Experience”: il quattordicesimo album in studio della band irlandese uscirà il primo dicembre in versione CD, vinile, download digitale e sulle piattaforme streaming.

Nel prossimo mese di maggio il gruppo - che il 19 ottobre chiuderà il “Joshua Tree Tour” con l’ultima tappa Sudamericana di San Paolo – si rimetterà in viaggio attraverso il Nord America per l’”Experience + Innocence Tour”, il sequel dell’”Innocence + Experience Tour” del 2015.

La copertina, che è possibile vedere sul sito del gruppo, ritrae, come già anticipato nei giorni scorsi, il figlio di Bono, Eli Hewson, e la figlia di the Edge, Sian Evans, fotografati da Anton Corbijn.

Il titolo del disco, che si presenta come il capitolo due dell’album del 2014, era noto già dalle prime ore successive alla pubblicazione di "Songs of Innocence”: si sarebbe chiamato "Songs of Experience” in riferimento alla raccolta di poesie "Songs of Innocence and of Experience” del poeta e mistico inglese William Blake del 1794. Bono e compagni aggiungono che il cuore del lavoro è nato grazie al consiglio, rivolto al leader degli U2, del poeta e romanziere irlandese Brendan Kennelly, di “scrivere come se fossi morto”. I temi al centro di quest’utima fatica sono così la famiglia, gli amici, i fan e lo stesso Bono.

Gli U2 spiegano poi che l’album è stato registrato tra Dublino, New York e Los Angeles ed era già chiuso all’inizio di quest’anno. I produttori sono Jacknife Lee e Ryan Tedder, con Steve Lillywhite, Andy Barlow e Jolyon Thomas.

È possibile pre-ordinare il disco già da oggi. Chi lo farà, riceverà subito tre canzoni gratuitamente: “Get Out Of Your Own Way”, con il featuring di Kendrick Lamar, diffusa oggi su Spotify; il primo singolo “You're The Best Thing About Me”; e “The Blackout”, così com’è nel disco (non nella versione della performance già resa nota). Pre-ordinando la versione deluxe si avrà anche il remix di “You're The Best Thing About Me”. Inoltre, procedendo con l’ordinazione entro il 30 novembre, è garantita l’opportunità di accedere alle prevendite di fino a due biglietti per le date del tour 2018 in Europa, che ancora devono essere annunciate.

L’album può anche essere pre-salvato su Spotify: al momento dell’uscita, ce lo si ritroverà nella propria libreria.

Questo il link per pre-ordinare il disco in Gran Bretagna ed Europa.

Ricordiamo, inoltre, che il prossimo 24 novembre uscirà un’edizione limitata in vinile 12” del singolo “The Blackout” per la Third Man Records di Jack White, in collaborazione con Island Records.

A seguire, le tre tracklist di “Songs of Experience” (quella dell'edizione deluxe era già stata messa in circolazione dal fansite AtU2). Come era già si paventava, il brano “Book Of Your Heart” sarà presente soltanto nella versione deluxe.

SONGS OF EXPERIENCE

1. Love Is All We Have Left

2. Lights of Home

3. You're The Best Thing About Me

4. Get Out of Your Own Way

5. American Soul

6. Summer of Love

7. Red Flag Day

8. The Showman (Little More Better)

9. The Little Things That Give You Away

10. Landlady

11. The Blackout

12. Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13. 13 (There is a Light)



