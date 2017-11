“Elvis è vivo…ed è bellissima!”, disse Madonna anni fa dopo il suo incontro con k.d. Lang. Anche lei, come lo era il re del rock’n’roll, è ossessionata dal giusto taglio di capelli; e anche lei ha lasciato che il suono di Nashville le entrasse nelle vene per non uscirne più. Icona dell’orgoglio gay, vegetariana e animalista, attivista per i diritti umani con uno sguardo speciale per il Tibet, la cantautrice canadese ha fatto della voce il suo punto di forza in molti sensi. Elementi centrali delle sue canzoni e del suo successo, il timbro e la potenza di Lang non passano inosservati, così come le radici country e un amore per il genere che segnerà tutta la sua carriera. In 11 canzoni, proviamo a ripercorrerla, partendo dai dischi ancora profondamente segnati dalla passione per la dama dell’early country Patsy Cline fino ad arrivare all’album collaborativo con Case e Veirs dello scorso anno. Buona lettura e buon ascolto!