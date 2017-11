"The thrill of it all" è il nuovo album di Sam Smith. Il cantante britannico torna sulle scene a distanza di tre anni e mezzo dal precedente disco, "In the lonley hour". Anticipato dal singolo "Too good at goodbyes", il nuovo album contiene dieci canzoni in cui Sam Smith racconta gli effetti che la fama ha avuto sulle sue relazioni. Lo abbiamo ascoltato ed ecco cosa ne pensiamo:

Sam Smith continua a fare quello che gli riesce bene: interpretare con la sua voce calda e confidenziale una manciata di belle canzoni romantiche. Non aspettatevi pezzi ritmati e festaioli (come quelli che in passato ha pubblicato insieme ai duo di musica elettronica dei Disclosure), non aspettatevi strizzatine d'occhio al mondo dell'elettropop, ma semplicemente un album di ballate per cuori spezzati.

Leggi la recensione completa di "THE THRILL OF IT ALL" cliccando qui