Ospite al programma televisivo Jimmy Kimmel Live, trasmesso dalla ABC, il frontman dei Foo Fighters si è presentato travestito da David Letterman, il celebre conduttore del talkshow americano David Letterman Show. Grohl ne ha recitato la parte, mentre seduto alla scrivania si mostrava intento a intervistare Kristen Bell - la voce di Anna, protagonista del film d’animazione Disney del 2013 “Frozen” – mascherata a sua volta da Thomas Magnum della serie tv del 1980 “Magnum, P.I.”.

L’occasione è, ovviamente, la notte di Halloween: durante la chiacchiera, il cantante racconta all’attrice dell’amore di sua figlia per il cartone animato. “Se suonassi con te, diventerei il papà più fico del mondo”, dice. Detto fatto: Grohl alla batteria e Bell al microfono si lanciano in un mash up che dalla hit del film, “Do you Want To Bilt a Snowman”, sfocia nel classico heavy metal dei Metallica “Enter Sandman”.

Dave Grohl e compagni hanno annunciato nei giorni scorsi alcune date europee del tour di “Concrete And Gold”, l’ultimo lavoro del gruppo. Il calendario, che per ora non prevede tappe in Italia, resta in continuo aggiornamento.