Il fan site @U2 riporta la tracklist di "Songs Of Experience", ideale seguito di "Songs Of Innocence" atteso nei negozi per il prossimo primo dicembre: stando a quanto riferito dai gestori della pagina, le fonte del leak sarebbe una foto sfuggita al controllo del gruppo del retro di copertina dell'edizione in (doppio) vinile del disco, che riporterebbe questi brani, nel seguente ordine:

Lato 1:

1) Love Is All We Have Left

2) Lights Of Home

3) You're The Best Thing About Me

4) Get Out Of Your Own Way

5) American Soul

Lato 2:

1) Summer Of Love

2) Red Flag Day

3) The Showman (Little More Better)

4) The Little Things That Give You Away

Lato 3:

1) Landlady

2) The Blackout

3) Love Is Bigger Than Anything In Its Way

4) 13 (There Is A Light)

Lato 4 (bonus tracks):

1) Ordinary Love (Extraordinary Mix)

2) Book Of Your Heart

3) Lights Of Home (St Peter's String Version)

Stando sempre a @U2, la band potrebbe presentare il nuovo lavoro per mezzo di un esclusivo party in programma in una località imprecisata nell'area metropolitana di San Diego: l'evento, battezzato "The U2 Experience" - che potrebbe vedere Bono e soci presenziare a un ascolto collettivo senza necessariamente esibirsi dal vivo - sarebbe attualmente in promozione presso una stazione radio della città del sud della California, 91X FM.