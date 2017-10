Assente dal panorama discografico dal 2014, anno di pubblicazione di ".5: The Gray Chapter", la band di Des Moines, Iowa, parrebbe essere a buon punto nella realizzazione di una nuova prova sulla lunga distanza. Stando a quanto riferito dal percussionista Shawn "Clown" Crahan gli Slipknot avrebbero già setto o otto canzoni pronte per un eventuale nuovo album.

"Quelli di 'The Gray Chapter' sono stati tempi duri", ha spiegato Crahan a Metal Hammer: "Abbiamo dovuto rimpiazzare un bassista e un batterista - il primo ancora vivo, l'altro no. La gente ci diceva: 'Cosa farete adesso? Joey e Paul non ci sono più'. Andate affanculo. Abbiamo fatto un grande disco del quale siamo orgogliosi. Adesso come adesso ho giusto un appuntamento in studio per registrare roba per il prossimo".

All'inizio dell'anno si è già tenuta una session di scrittura alla quale, oltre a Crahan, hanno partecipato il chitarrista Jim Root e il batterista Jay Weinberg (figlio dell'addetto ai tamburi della E-Street Band di Bruce Springsteen Max): "Ci è servita per organizzare tutto quello che abbiamo accumulato mentre eravamo in tour, e abbiamo buttato giù una quindicina di idee". Le attività, data anche la prossima seduta, fervono: "Abbiamo oltre ventisei idee pronte da lavorare, sette o otto delle quali già sotto forma di canzone finita. Le cambieremo, le modificheremo, non c'è niente scritto nel marmo. Ma è bello avere qualcosa di concreto su cui lavorare".

L'unica incognita, adesso, è rappresentata dal frontman Corey Taylor, che almeno fino alla prossima estate sarà impegnato con gli Stone Sour: "Non so cosa abbia in mente", ha aggiunto Crahan, "Perché lui di solito porta le sue canzoni. Noi, da parte nostra, stiamo mettendo insieme idee per nuove canzoni".