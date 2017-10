Ospiti dello show radiofonico di Howard Stern, il frontman e il chitarrista dei Maroon 5 Adam Levine e James Valentine si sono prodotti in un omaggio a Chris Cornell, il leader di Soundgarden e Audioslave scomparso tragicamente lo scorso 18 maggio: i due, invitati dalla star dell'etere a stelle e strisce per promuovere il nuovo album "Red Pill Blues", hanno colto l'occasione per rileggere "Seasons", brano firmato dall'artista di Seattle in origine inserito nella colonna sonora di "Singles", ritratto di culto su pellicola della generazione X firmato da Cameron Crowe nel 1992.

"Nell'ambiente abbiamo incontrato un mucchio di gente che amiamo e rispettiamo, ma lui no, non l'abbiamo mai conosciuto di persona", ha spiegato Levine a proposito di Cornell: "E' buffo non essersi mai incrociati, perché abbiamo moltissimi amici in comune. Quando dico che mi manca, dico esattamente questo: mi sarebbe molto piaciuto incontrarlo, e rimpiango di non averlo mai fatto. La sua musica ha influenzato in modo incredibile tutti noi. Ha scritto questa canzone che amo ['Seasons', ndr], e che probabilmente è la sua canzone che preferisco. Era nella colonna sonora di 'Singles', che probabilmente è una delle migliori colonne sonore di sempre, eppure nessuno parla mai di questa canzone...".