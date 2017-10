Il discorso con quale il cantautore di Duluth ha accettato - coi suoi tempi - il Premio Nobel per la Letteratura 2016 è stato commercializzato sotto forma di libro dalla casa editrice Simon & Schuster: il volume di trentadue pagine sarà reso disponibile sia in versione standard - a un prezzo indicativo di 17 dollari - che in versione deluxe a edizione limitata (100 copie, corredate di certificato di autenticità, al prezzo di 2500 dollari l'una).

Entrambe le edizioni sono già disponibili in commercio sui mercati anglofoni: al momento non è dato sapere se, in futuro, il discorso sarà tradotto e pubblicato anche sul mercato italiano.

La "Nobel Lecture" di Bob Dylan - che lo scorso giugno fu oggetto di dibattito, negli USA e non solo, per una serie di passaggi mutuati (senza citazione) da una sintesi per studenti del classico di Erman Melville "Moby Dick" - anticipa di pochi giorni la pubblicazione di "Trouble No More - The Bootleg Series Vol. 13 / 1979-1981", il nuovo episodio - nel quale è incluso l'inedito "Making a Liar Out of Me" - della collana dedicata agli archivi del grande cantautore che verrà spedita nei negozi a partire dal prossimo venerdì, 3 novembre.