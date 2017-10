"Innocent When You Dream", brano del cantautore di Pomona originariamente incluso - in due versioni, "Bar Room" e "78" - in "Franks Wild Years" del 1987, è stato registrato ex novo per fare da colonna sonora a una nuova installazione di Banksy, il misterioso maestro britannico della street art: la canzone, sotto forma di strumentale, verrà diffusa - attraverso un piano meccanico - nella zona bar del West Bank Hotel, albergo aperto dall'artista nella zona occidentale di Betlemme a pochi metri dal muro di cemento che separa i territori palestinesi dallo stato di Israele.

"Gli irlandesi non sono nuovi a conflitti e divisioni", si legge nella nota che accompagna la presentazione della nuova versione del brano: "Waits ha scelto questo valzer dagli echi irlandesi proprio per il lirico e sognante intreccio di rimpianto e sogno per un mondo dove non esistano muri".

Ecco, di seguito, le due versioni originali di "Innocent When You Dream" contenute in "Frank's Wild Years":