Selena Gomez è stata nominata da Billboard Donna dell’anno per il 2017. Il riconoscimento le verrà dato ufficialmente nella serata di gala che si terrà alla Roy Dolby Ballroom a Los Angeles il prossimo 30 novembre. Ad aggiudicarsi questo attestato prima di lei musiciste del prestigio di Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Fergie, Beyoncé e, lo scorso anno, Madonna.

Dice della 25enne artista texana John Amato presidente di The Hollywood Reporter-Billboard Media Group: “Selena Gomez non è solo presente nelle charts di vendita, ma è una continua fonte di ispirazione per le ragazze ad essere autentiche e a non aver paura a far sentire la loro voce. Lei non ha mai avuto paura a dire quello che pensa e ha usato il suo status per aiutare gli altri. Siamo entusiasti di nominarla ‘Donna dell’anno’.”

L’impegno di Selena Gomez non si limita al mero campo musicale. Ha infatti lavorato con grande impegno a sostegno di più di una iniziativa filantropica ed è, dal 2009, ambasciatrice dell'UNICEF.