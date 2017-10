Parlando con la rivista Classic Rock il batterista dei Fleetwood Mac Mick Fleetwood ha rivelato di avere scoperto solo da poco la storia che sta dietro la sua riuscita audizione per entrare a far parte dei Fleetwood Mac. Lo ha scoperto intervistando l'amico e fondatore della band inglese Peter Green per il suo libro “Love That Burns: A Chronicle Of Fleetwood Mac, 1967-1974”.

Racconta Fleetwood riguardo quell'episodio:

“Pensavo che mi avrebbe risposto, ‘Pensavo che fossi un bravo batterista’. Invece lui mi ha detto, ‘Avevi appena rotto con Jenny (Boyd, che poi diventò la prima moglie di Fleetwood), eri devastato e ho pensato che avevi bisogno di fare qualcosa. E’ per questo che ti ho chiesto di unirti alla band, perchè volevo vederti di nuovo in piedi’. Ma quanto è incredibile? Non era importante che fossi o meno un buon batterista, mi voleva bene e non voleva che soffrissi ancora di più.”

Fleetwood ha inoltre aggiunto che la generosità di Green si è rivelata anche quando giunse il momento di scegliere il nome della band: