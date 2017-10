"Let's play two", il film dei due concerti tenuti dai Pearl Jam al Wrigley Field di Chicago nell'agosto del 2016, arriva nei cinema italiani, solo per un giorno.

I fan italiani della rock band guidata da Eddie Vedder - in attesa di un annuncio ufficiale sul possibile ritorno del gruppo in Italia, come già anticipato da Rockol - avranno modo di guardare il film-concerto sul grande schermo il prossimo 30 novembre: l'elenco dei cinema italiani che proietteranno "Let's play two" sarà a breve disponibile sul sito di Nexo Digital, www.nexodigital.it, che distribuisce nel nostro Paese la pellicola.

Con i due concerti al Wrigley Field i Pearl Jam hanno voluto festeggiare la vittoria della World Series dei Chicago Cubs (squadra della quale Vedder è un grande fan), a distanza di ben 108 anni dal precedente titolo.

Guarda la locandina ufficiale:

Il film, diretto da Danny Clinch, alterna le immagini dei concerti (una scaletta che ripercorre i venticinque anni di carriera del gruppo, tra cavalli di battaglia e cover) ad altre immagini del dietro le quinte: ci sono interviste e materiale extra come la preparazione dei live della band.

"Let's play two" vuole mostrare il legame tra i Pearl Jam e i Chicago Cubs. Il regista spiega:

"Nei miei film e nelle mie fotografie mi piace esplorare la relazione esistente tra una band, i suoi fan e la location. Quando succede che i personaggi principali del tuo film sono i Pearl Jam, i Chicago Cubs, i loro fan e lo stadio Wringley Field durante un momento storico, sai per certo che sarà epico. Abbiamo fatto bene a seguire i nostri istinti che ci hanno portato alla storica partita 7 delle World Series, la quale ha chiuso per la squadra un periodo di magra lungo 108 anni. Ho imparato ad accettare l'inaspettato e quando si è pronti, tutto ciò ripaga sempre".

Danny Clinch aveva collaborato con i Pearl Jam già nel 2007 per il film del concerto live "Immagine in cornice", un progetto seguito insieme al produttore esecutivo Lindha Narvaez - che come Clinch è tornato a collaborare con Vedder e compagni per "Let's play two".