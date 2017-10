Hans Zimmer ha parlato della sua collaborazione con i Radiohead in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente radiofonica canadese CBC.

Il compositore tedesco, che prima di imporsi come uno dei principali compositori di colonne sonore per il grande schermo aveva suonato, tra gli anni '70 e '80, in gruppo come gli Ultravox, i Buggles e i Krisma (il duo composto da Maurizio Arcieri e Christina Moser), ha raccontato di essersi emozionato incontrando Jonny Greenwood e che aveva paura a rimettere mano su una canzone di Thom Yorke e compagni:

"Oh, devo ammetterlo, ero un po' emozionato. Lui è il mio compositore di colonne sonore preferito. Avevo anche paura di rovinare la loro canzone: insomma, non sono una band qualunque".

Insieme ai Radiohead, Zimmer ha realizzato una versione orchestrale di "Bloom", uno dei pezzi contenuti all'interno dell'album "The king of limbs" del 2011. Questa nuova versione fa parte della colonna sonora della seconda serie di "Blue Planet", documentario della BBC dedicato al mare e agli oceani: quando Thom Yorke e soci scrissero la canzone si ispirarono proprio alla prima serie del documentario, andata in onda nel 2001.