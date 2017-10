Verrà pubblicata ufficialmente questo venerdì "Freedom Cadence", la nuova canzone che Bruce Springsteen: ha scritto per il film "Thank You For Your Service", con protagonista Miles Teller, scritto e diretto da Jason Hal.

La canzone è posizionata sui titoli di coda del film, uscito lo scorso 27 ottobre: è basata sulla cosiddetta marcia "Freedom", chiamata anche "Some Say Freedom is Free" e attribuita a PFC Roger L. Southard. Ha iniziato a circolare una versione "registrata" in un cinema: se volete farvi un'idea della canzone, la potete ascoltare qua.



"Freedom cadence" è stata prodotta da Ron Aniello. Ecco il trailer del film, che parla di un veterano dell'Iraq che affronta il "Post-traumatic disorder stress disorder".