Come prima anticipazione del nuovo album di cover in arrivo, “Tribute To 2” - in uscita a dicembre -, Jim James ha diffuso la sua versione di "I Just Wasn't Made for These Times" (da "Pet Sounds") dei Beach Boys. Nel riproporre il brano, l’artista statunitense ha utilizzato il rifacimento di Isaac Hayes del 1969 del brano di Jimmy Webb “By The Time I Get To Phoenix”. James aveva espresso il suo amore per il brano della band californiana dicendo che la canzone gli aveva parlato in maniera molto profonda fin dal primo ascolto. Aggiungendo:

Così spesso molti di noi non si sentono a posto, come se in qualche modo fossimo finiti nella vita sbagliata al momento sbagliato. Questa canzone ha un modo bellissimo di entrare in risonanza con quell’energia e di relazionarsi al dolore della vita sulla terra, ma anche di offrire speranza e conforto con i bellissimi suoni dello stare insieme.

Nel 2009 James aveva pubblicato l’ideale prequel di questo “Tribute To 2”, dedicato alla carriera di George Harrison, dal titolo “Tribute To”. A dicembre l’artista riproporrà anche questo album, con una nuova canzone in aggiunta: la cover di “If Not For You” di Bob Dylan

In quest’ultimo disco, oltre a "I Just Wasn't Made for These Times", troveremo anche cover di Elvis Presley, Emerson, Lake & Palmer, Willie Nelson e altri.

È possibile ascoltare il brano qui:

Questa, invece, è l’originale dei Beach Boys:

La tracklist di “Tribute To 2”:

1. "I Just Wasn't Made For These Times" (Beach Boys)

2. "Baby Don't Go" (Sonny & Cher)

3. "Wild Honey" (Dianne Izzo)

4. "Midnight, the Stars and You" (Ray Noble & al Bowlly)

5. "Crying in the Chapel" (Elvis Presley)

6. "Funny How Time Slips Away" (Willie Nelson)

7. "Love Is The Sweetest Thing" (Ray Noble & Al Bowlly)

8. "I'll Be Your Baby Tonight" (Bob Dylan)

9. "Lucky Man" (Emerson, Lake & Palmer)

10. "The World is Falling Down" (Abbey Lincoln)

11. "Blue Skies" (Irving Berlin)