Tra una settimana anche Milano si colorerà di Blu!

Dall’8 novembre arriverà per la prima volta in Italia uno degli spettacoli più colorati e interessanti al mondo: Blue Man Group. Lo show sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano a partire dall’8 fino al 19 novembre, per poi proseguire il tour al Teatro Politeama Rossetti di Trieste dal 22 al 26 novembre.

Ti piacerebbe andare allo spettacolo dell’ 8 novembre o del 9 novembre? Rockol ti regala i biglietti!

Come? Semplicissimo. Basta scrivere una mail all’ indirizzo contest@rockol.it, indicando le proprie generalità e il giorno di preferenza tra le due date proposte. I più veloci - farà fede l’ orario della nostra server mail – verranno contattati dalla redazione di Rockol per la modalità di ritiro degli accrediti.

Buona fortuna!

“Blue Man Group è l’evento dell’anno. E’ uno spettacolo che va oltre anche se stesso per il modo in cui arriva al pubblico, per l’energia con la quale lo contagia e lo coinvolge - sottolinea Gianmario Longoni - consulente artistico di Show Bees, agenzia promoter dell’evento - Ma forse, cosa ancora più importante, è il tipo di spettacolo che porta anche chi è meno avvezzo a scegliere il teatro come luogo d’intrattenimento a uscire e correre a comprare un biglietto! Tutti vogliono vedere Blue Man Group, esattamente come tutti vogliono vedere un concerto dei Rolling Stones, di Robbie Williams o dei Coldplay. Il fatto che questo spettacolo riesca a creare qualcosa di simile, e al contempo a rispettare l'intelligenza del suo pubblico, lo rende uno dei talenti teatrali più importanti dagli anni '90 a oggi”.