Secondo quanto riportato dal giornale The Blast, la vedova di Kurt Cobain, Courtney Love, e la loro figlia Frances Bean Cobain, si troverebbero nel bel mezzo di una battaglia legale per evitare che le foto, scattate dalla polizia, del corpo del già leader dei Nirvana vengano diffuse. La richiesta delle immagini arriva dal giornalista Richard Lee, che da anni porta avanti teorie cospirazioniste circa la morte di Kurt Cobain, che nell’aprile del 1994 si è tolto la vita nella propria casa di Seattle. Ora il giornale di Mike Walters (anche co-fondatore di TMZ) sostiene di essere entrato in possesso dei documenti che raccontano la lunga opposizione delle due donne alla richiesta di Lee di rendere pubbliche le immagini.

Dal punto di vista della famiglia Cobain, diffondere quelle immagini,

non solo peggiorerebbe lo stress post traumatico che Frances Bean Cobain ha sofferto da quando era bambina, ma metterebbe a rischio la nostra stessa vita, incoraggiando stalkers più squilibrati e minacce di fanatici.

Courtney Love ha aggiunto che il giornalista cospirazionista avrebbe “stalkerizzato e molestato” la sua famiglia per molti anni, sottolineando come la perdita del marito sia stata “l’esperienza più traumatica della mia vita. Mi ha lasciata fisicamente distrutta e dal quel giorno continuo a soffrire per la perdita di mio marito”. Anche la giovane Frances Bean ha detto di aver dovuto “fare i conti con il trauma della sua morte per tutta la vita”.

Lo scorso 20 febbraio - quando Kurt, se fosse ancora vivo, avrebbe compiuto 50 anni - la figlia di Cobain aveva condiviso su Twitter la foto di un biglietto scritto a mano in cui ricordava con affetto e dolore il padre.

È di qualche settimana fa l’annuncio che alcuni degli oggetti che appartenevano a Kurt Cobain – inclusi, ad esempio, la sua tessera di Blockbuster e alcuni suoi disegni - andranno all’asta il prossimo 4 novembre.