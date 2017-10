Gli Afterhours hanno svelato tutti i dettagli relativi alle celebrazioni per i loro trent'anni di carriera, tra raccolta antologica e concerto al Forum di Assago.

La band guidata da Manuel Agnelli ha annunciato che il prossimo 17 novembre pubblicherà il "best of" "Foto di pura gioia. Antologia 1987 - 2017". Il disco prende il titolo da un verso di "Quello che non c'è", brano contenuto nell'album omonimo del 2002: "Ho questa foto di pura gioia è di un bambino con la sua pistola / che spara dritto davanti a sé / a quello che non c'è".

"Gli Afterhours e Carmen Consoli, negli anni, hanno percorso strade diverse ma parallele, hanno condiviso parte di un'esperienza musicale e una visione comune della musica. Era ora che finalmente si incontrassero sul piano comune della canzone d'autore".

La raccolta conterrà 76 tracce che ripercorrono i trent'anni di carriera degli Afterhours. L'album è stato anticipato dalla nuova versione di "Bianca", registrata insieme a Carmen Consoli . Agnelli dice a proposito del duetto:

Rodrigo D'Erasmo, violinista del gruppo dal 2008, diventato negli anni braccio destro del frontman, pochi giorni fa a Rockol aveva parlato della collaborazione con la cantautrice siciliana come di "una chiusura del cerchio".

Questa la copertina di "Foto di pura gioia. Antologia 1987-2017", una foto di Manuel Agnelli da bambino (il bambino dei versi di "Quello che non c'è", appunto):

I festeggiamenti per il trentennale di carriera degli Afterhours, cominciati già quest'estate con un tour che in alcune date ha visto tornare a suonare con la band anche il batterista Giorgio Prette, uno degli ex componenti, si chiuderanno quando il prossimo 10 aprile Agnelli e compagni si esibiranno in concerto al Forum di Assago: i biglietti saranno in vendita su TicketOne.it a partire dalle ore 10 di giovedì 2 novembre.