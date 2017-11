Cantante, autore, produttore, rapper, designer: Pharrell Williams è il re mida del rap, del R&B e del pop. Ma curiosamente, in 20 anni di carriera, ha pubblicato solo due dischi solisti, a distanza di 8 anni l’uno dall’altro.

Williams inizia la carriera musicale negli anni Novanta quando – assieme a Chad Hugo – forma i Neptunes, per poi dare vita al 2001 ai N*E*R*D. Collabora con Britney Spears, Nelly Furtado e Jay-Z, Justin Timberlake pubblicando finalmente a suo nome “In my mind” nel 2006,Nei 10 anni successivi è l’uomo più ricercato del pop e della musica black: Madonna. Maroon 5, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Tyga, Scissor Sisters, Usher, Frank Ocean, Rick Ross, Jay-Z, Robin Thicke, John Legend, Nelly, Miley Cyrus, Weeknd, T.I., Beyoncé.

Fino al 2013 quando infila, una terzina da brividi. Prima il successo di "Blurred lines” con Robin Thicke. Quindi “Get lucky”, il pezzo dei Daft Punk da lui cantato nel 2013 e premiato con due Grammy: due canzoni che lo lanciano ancora più in alto. E ancora più in alto arriva con, ”Happy", dalla colonna sonora di "Cattivissimo me 2”, canzone a su nome, e poi inclusa in questo “G I R L”.

